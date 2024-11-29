Посольство РФ прокомментировало ситуацию с обменом старых долларов в Турции

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Правительство Турции принимает необходимые меры, чтобы разрешить проблемы с обменом старых долларовых купюр. Об этом сообщило посольство России в стране, передает РБК.

"По сообщениям турецких СМИ, на местном рынке появилось большое количество фальшивых долларовых банкнот номиналом 50 и 100 долларов, что вызывает обоснованную тревогу многих владельцев торговых точек, а также пунктов обмена валют", – заявили в посольстве.

Там добавили, что для урегулирования этой ситуации турецкие власти принимают необходимые меры.

Ранее АТОР рекомендовала россиянам покупать доллары нового образца или иную конвертируемую в стране пребывания валюту перед выездом за рубеж. Дело в том, что на сегодняшний день банкноты номиналом 50 и 100 долларов старого образца перестали принимать в пунктах обмена валюты в Турции.

Это произошло на фоне сообщений в СМИ и соцсетях о большом количестве фальшивых купюр. В АТОР считают, что проблема с приемом старых долларов не имеет какого-то логического решения.

