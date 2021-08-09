Туристы рассказали о количестве отдыхающих в Алуште

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "7 кругов Адлера". В ней собирают удивленные реакции на цены и обслуживание в курортных регионах.



В этом году туристический поток в Крым вырос на 40% в сравнении с домандемийными показателями. Мест на бархатный сезон уже не найти, да и жаркий август оказался весь забронирован. Мест нет ни на пляжах, ни в гостиницах.

В Алуште, например, без предварительно забронированного жилья делать нечего, а купаться можно разве что по очереди. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.