В МИД объяснили важность страховки для выезжающих за рубеж

08:19
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон объяснил, зачем рекомендуется оформлять страховку для выезжающих за рубеж. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам специалиста, полис может потребоваться в том числе для оказания помощи при заболевании коронавирусом в другой стране. Пилипсон подчеркнул, что эпидемиологическая картина по COVID-19 остается непростой и возможность заражения сохраняется.
Дипломат также напомнил, что туристам следует внимательно изучить актуальные правила въезда в ту или иную страну.
Туроператоры ранее назвали популярные туристические направления, для поездки в которые не требуются ни ПЦР-тесты, ни вакцинация от коронавируса. К ним, в частности, относятся Абхазия и Албания.
Туристам рассказали о страховых выплатах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: