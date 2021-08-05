В МИД объяснили важность страховки для выезжающих за рубеж

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Директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон объяснил, зачем рекомендуется оформлять страховку для выезжающих за рубеж. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, полис может потребоваться в том числе для оказания помощи при заболевании коронавирусом в другой стране. Пилипсон подчеркнул, что эпидемиологическая картина по COVID-19 остается непростой и возможность заражения сохраняется.

Дипломат также напомнил, что туристам следует внимательно изучить актуальные правила въезда в ту или иную страну.

Туроператоры ранее назвали популярные туристические направления, для поездки в которые не требуются ни ПЦР-тесты, ни вакцинация от коронавируса. К ним, в частности, относятся Абхазия и Албания.