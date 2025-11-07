Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября, 04:30

Туризм

Туристов призвали отложить поездки в Азию из-за тайфуна

Туристов призвали отложить поездки в Азию из-за тайфуна

Новости регионов: в Якутии задержали браконьеров за ловлю краснокнижного осетра

Посольство Франции ответило на сообщения о прекращении выдачи виз россиянам

Евросоюз перестанет выдавать шенгенские мультивизы россиянам

Около 10 млн россиян планируют встретить Новый год в путешествии

Евросоюз прекратит выдачу россиянам шенгенских мультивиз

РСТ сообщил о сохранении спроса на азиатские направления

Новости мира: Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия

В России разрешат заселятся в гостиницы по водительскому удостоверению с 1 января

Россиян обокрали в аэропорту Дубая

Туристов призвали отложить поездки в Азию из-за тайфуна. Он обрушился на Филиппины, добрался до Вьетнама и теперь угрожает Таиланду. Погибли как минимум 140 человек. Почти столько же числятся пропавшими без вести.

Среди российских туристов пострадавших нет, но представители посольства призывают путешественников повременить с экскурсиями и следить за сообщениями местных властей и экстренных служб. На период погодной опасности рекомендуют воздержаться от выходов на улицу и поездок в зоны наводнений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмпроисшествияпогодаза рубежомвидеоЕкатерина ЕфимцеваВладимир Баклан

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика