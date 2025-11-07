Туристов призвали отложить поездки в Азию из-за тайфуна. Он обрушился на Филиппины, добрался до Вьетнама и теперь угрожает Таиланду. Погибли как минимум 140 человек. Почти столько же числятся пропавшими без вести.

Среди российских туристов пострадавших нет, но представители посольства призывают путешественников повременить с экскурсиями и следить за сообщениями местных властей и экстренных служб. На период погодной опасности рекомендуют воздержаться от выходов на улицу и поездок в зоны наводнений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.