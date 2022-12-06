Москвичам рассказали, как добраться до Пскова

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до различных городов и курортов России, а также о стоимости таких поездок.

Добраться из Москвы в Псков можно на автобусе. Для этого придется заплатить 1 180 рублей за билет и провести в дороге более 14 часов. На поезде можно доехать за 11 часов, а стоимость билета составит около тысячи рублей.

Если ехать на машине, то путь займет 9,5 часа, а за бензин придется заплатить более трех тысяч рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.