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Туризм

Москвичам рассказали, как добраться до Пскова

Москвичам рассказали, как добраться до Пскова

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Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до различных городов и курортов России, а также о стоимости таких поездок.

Добраться из Москвы в Псков можно на автобусе. Для этого придется заплатить 1 180 рублей за билет и провести в дороге более 14 часов. На поезде можно доехать за 11 часов, а стоимость билета составит около тысячи рублей.

Если ехать на машине, то путь займет 9,5 часа, а за бензин придется заплатить более трех тысяч рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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