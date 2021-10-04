Туристам рассказали, на каких условиях можно посетить Венесуэлу

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Путник Ви". В ней рассказывают о странах, где принимают привитых россиян или тех, кто готов предоставить отрицательный ПЦР-тест.

В Венесуэле россиян принимают почти свободно. Сертификат о полном курсе вакцинации "Спутником V" или отрицательный ПЦР-тест не старше трех суток подойдут для пересечения границы. По прибытии проводят еще один тест, он включен в стоимость билета. Важно заранее оформить страховку, которая покрывает лечение ковида. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.