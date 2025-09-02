02 сентября, 07:30Туризм
Более 6 тыс объектов размещения в России не смогут принимать туристов
Более 6 тысяч объектов размещения не прошли самооценку и не вошли в реестр Росаккредитации. Они не смогут принимать гостей, с ними не могут сотрудничать туроператоры, также им нельзя размещать свой объект на онлайн-сервисах бронирования.
У бизнеса есть время до 6 сентября, пока действует переходный период. Потом за несанкционированную работу отели начнут штрафовать до 450 тысяч рублей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
