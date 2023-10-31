Количество электромобилей в Москве составит около 315 тыс к 2030 году

Число электромобилей в Москве к 2030 году будет не меньше 315 тысяч. Такой прогноз дал столичный Дептранс, который хочет к этому сроку установить 12,5 тысячи мощных зарядных станций на дорогах, в торговых центрах, на придомовых территориях и в гаражах.

Если внести поправки в законы, то можно обязать застройщиков смонтировать еще 5,5 тысячи зарядок на паркингах внутри жилых домов. В мэрии также планируют поддерживать и общественный транспорт на электротяге, для которого тоже потребуется развитие инфраструктуры.

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