30 октября, 16:57Транспорт
Дополнительные поезда пустят между Москвой и Симферополем в новогодние праздники
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Компания "Гранд Сервис Экспресс" назначила дополнительные поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга на время новогодних праздников, сообщается в телеграм-канале перевозчика.
Поезд № 175/176 будет отправляться из Симферополя 27, 28 декабря, 1, 2, 6, 7 января в 01:25 и прибывать в Москву на следующий день в 14:26.
Из Москвы поезд будет отправляться с Павелецкого вокзала 29, 30 декабря, 3, 4, 8, 9 января в 00:55 и прибывать в Симферополь на следующий день в 18:10. Исключением будет 10 января – в этот день поезд прибудет в Симферополь в 17:25.
В составы поездов включены плацкартные и купейные вагоны.
Ранее сообщалось, что в длинные ноябрьские выходные ЦППК совместно с МЖД изменит расписание электричек. Так, 3 ноября электрички будут ходить по расписанию пятницы, 4 и 5 ноября – по расписанию субботы, а 6 ноября – по расписанию воскресенья. Кроме того, планируется запустить дополнительные поезда.
Более 100 вариантов пересадок доступно пассажирам четырех МЦД
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