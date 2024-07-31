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31 июля, 07:15

Транспорт

Пассажиры поезда "Таврия" до Москвы провели 40 часов без кондиционера и горячей воды

Пассажиры поезда "Таврия" до Москвы провели 40 часов без кондиционера и горячей воды

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Пассажирам поезда "Таврия" пришлось, по их словам, провести 40 часов без кондиционера и кипятка. При этом в вагоне ехало много детей, в том числе с инвалидностью.

В компании-перевозчике объяснили, что сразу после отправления в рейс в одном из вагонов вышли из строя установка кондиционирования воздуха и кипятильник. Пассажирам было предложено пересесть в другой вагон, где работал кондиционер, но они якобы отказались.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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