Два транспортных хаба Москвы получили новые названия

Два транспортных хаба в районе "Москва-Сити" по просьбам жителей столицы переименовали. Их новые названия – Москва-Сити и Деловой центр. Об этом сообщил столичный Дептранс в телеграм-канале.

Указывается, что Москва-Сити объединяет городской вокзал МЦД-4 (бывшая платформа Тестовская), городской вокзал МЦК (бывшая станция Деловой центр МЦК) и метро (бывшая станция "Международная" Филевской линии). Деловой центр объединяет три станции Большой кольцевой, Солнцевской и Филевской линий метро (бывшая станция "Выставочная").

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