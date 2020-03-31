Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Каждый рубль из бюджета, вложенный в строительство БКЛ, принесет почти в 7 раз больше инвестиций. Город потратил на строительство станций метро и инфраструктурных объектов 778 миллиардов рублей. Частные инвесторы вложат в объекты вокруг новых станций более 5,2 триллиона рублей.

Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта планируется завершить в этом году. После запуска улучшится дорожная ситуация в нескольких районах на западе Москвы, где живут примерно 700 тысяч человек. Здесь будет система оплаты онлайн – без контрольных пунктов.

В Москве открылся 6-й сезон проката электросамокатов. В прошлом году москвичи совершили более 26 миллионов поездок. Об этом и многом другом смотрите в ролике.