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12:38

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Новости часа: второй для Москвы электробусный парк откроют в Митине

Новости часа: Собянин рассказал о новых маршрутах электробусов в столице

Ликсутов рассказал о подготовке столицы к открытию навигации

Автомобиль "Москвич 3" можно будет купить по программе трейд-ин

В Москве могут перевести все автопарки такси и каршеринга на электромобили

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 103 километра

Авиакомпании РФ могут в этом году открыть рейсы в Мьянму, Южную Корею, Тунис, Алжир и ЮАР

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Каждый рубль из бюджета, вложенный в строительство БКЛ, принесет почти в 7 раз больше инвестиций. Город потратил на строительство станций метро и инфраструктурных объектов 778 миллиардов рублей. Частные инвесторы вложат в объекты вокруг новых станций более 5,2 триллиона рублей.

Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта планируется завершить в этом году. После запуска улучшится дорожная ситуация в нескольких районах на западе Москвы, где живут примерно 700 тысяч человек. Здесь будет система оплаты онлайн – без контрольных пунктов.

В Москве открылся 6-й сезон проката электросамокатов. В прошлом году москвичи совершили более 26 миллионов поездок. Об этом и многом другом смотрите в ролике.

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