Собянин: на станциях БКЛ построят дополнительные выходы, вестибюли и переходы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Строительство дополнительных вестибюлей и переходов, которые свяжут станции Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена с радиальными линиями, ведется в столице. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"Это поможет сделать Большую кольцевую линию удобнее и еще больше вписать ее в действующую систему городского транспорта. Один из таких подземных коридоров будет на "Электрозаводской". Он упростит переход на Арбатско-Покровскую линию", – сообщил мэр.

По его словам, на станции "Авиамоторная" идет строительство второго вестибюля со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц. Также возводят подземный переход под железной дорогой и пересадку на Калининскую линию, добавил Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказал, что на станциях БКЛ установили 252 современных эскалатора. Они объединяют три уровня станции "Печатники", а также помогают пересаживаться на Люблинско-Дмитровскую линию и на второй Московский центральный диаметр (МЦД-2).

Полное открытие БКЛ состоялось 1 марта. Старт движению поездов дали Владимир Путин и Сергей Собянин.

В день открытия линии на ее станциях зафиксировали рекордное число пассажиров. Пассажиропоток станций БКЛ в первые несколько часов работы составил более 190 тысяч поездок.

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