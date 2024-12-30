Большие очереди к поездам "Аэроэкспресса" наблюдаются на станции МЦД Белорусская

Большие очереди к поездам "Аэроэкспресса" в Шереметьево наблюдаются на станции МЦД Белорусская. В вагонах почти нет свободных мест, а багажные полки забиты до отказа.

При этом "Аэроэкспрессы" ходят по расписанию. В период новогодних каникул поезда и автобусы перевозчика тоже будут курсировать по стандартному графику, а 31 декабря – по выходному дню. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.