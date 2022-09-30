Внедорожник Aurus Komendant презентовали в Москве

Новый внедорожник класса люкс Aurus Komendant показали на ВДНХ. Презентация прошла в музее Гаража особого назначения.

Новый внедорожник оснащен полным приводом с силовой электроустановкой. Мощность двигателя – 598 лошадиных сил. Автомобиль на 70% состоит из комплектующих российского производства, в том числе кузов, двигатель и коробка передач. Гарантия – три года.

Стартовая стоимость модели составляет почти 34 миллиона рублей. Покупателям будут доступны девять цветов, среди которых три абсолютно новых. Предусмотрели и несколько вариантов интерьера. Также планируется бронированная версия нового Aurus. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.