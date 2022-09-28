Летевший в Алма-Ату самолет вернется в Шереметьево

Фото: depositphotos/Shebeko

Пассажирский самолет, выполняющий рейс Москва – Алма-Ата, возвращается в Шереметьево, сообщает ТАСС.

В экстренных службах заявили, что борт возвращается из-за возможной неисправности. Лайнер готовится к посадке.

По данным агентства, почти сразу после взлета борт изменил курс и какое-то время находился в зоне ожидания, вырабатывая топливо. В воздухе он провел около 1,5 часа.

Ранее два самолета авиакомпании "Аэрофлот", выполнявших рейсы из Москвы в Ереван, вынужденно приземлились в аэропорту Минеральных Вод. Самолеты приземлились в Ставропольском крае по решению авиакомпании. Посадка была вызвана техническими причинами.

До этого сообщалось, что самолет, выполнявший рейс Москва – Орск, совершил вынужденную посадку в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира. Его госпитализировали сразу после приземления борта в аэропорту Курумоч.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!