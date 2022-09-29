В РФ запретят проезд для фур из недружественных стран

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимир Путин разрешил правительству запретить проезд по России для фур из стран, которые ограничили международные грузоперевозки для российских компаний и граждан. Президент подписал соответствующий указ 29 сентября.

Кабмин составит список стран и конкретные параметры такого запрета.

Отмечается, что указ подписан в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями некоторых иностранных государств, направленными на введение ограничительных мер в отношении граждан РФ и российских юридических лиц, в целях защиты интересов России.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз и Минпромторг готовят ряд исключений для запрета на движение по России европейских фур с товарами. Ограничения должны вступить в силу 1 октября.

Производители и продавцы направили обращения в Минсельхоз и вице-премьеру Андрею Белоусову, в которых попросили внести в список исключений молочную продукцию, другие пищевые ингредиенты, оборудование для производства, а также клеи и краски для упаковки.

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