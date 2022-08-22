Минпромторг призвал разрешить ряду фур из ЕС въезжать в Россию без перегрузки товаров

Фото: depositphotos/BIG_TAU

Минсельхоз и Минпромторг готовят ряд исключений для запрета на движение по России европейских фур с товарами. Ограничения должны вступить в силу 1 октября. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в правительстве.

По данным издания, производители и продавцы направили обращения в Минсельхоз и вице-премьеру Андрею Белоусову, в которых попросили внести в список исключений молочную продукцию, другие пищевые ингредиенты, оборудование для производства, а также клеи и краски для упаковки.

Ранее статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил, что принявшим решение покинуть рынок РФ западным компаниям будет сложно вернуться обратно. По словам замминистра, многие компании меняют бренд, схему работы. Он также отметил, что с Россией очень выгодно работать, так как четко выполняются все обязательства.

Евтухов добавил, что окончательный уход зарубежных компаний с политическими заявлениями встречается редко.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что большинство зарубежных компаний приняли решение сохранить свой бизнес в России, несмотря на давление.

Он подчеркнул, что иностранные компании не спешат покидать российский рынок, так как это дополнительные издержки и невозможность вернуться обратно.

