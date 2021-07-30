Владимир Жириновский предложил предусмотреть в поездах РЖД вагоны для знакомств.

По его мнению, дальняя поездка – лучшее время для новых знакомств, а отдельные вагоны для одиноких будут этому способствовать. Такую идею политик высказал на встрече с железнодорожниками. Еще он предложил сделать на дальних маршрутах специальные вагоны с детскими зонами отдыха.

До этого в Общественной палате Ленинградской области предложили сделать отдельные вагоны для женщин в метро и электричках. По мнению авторов проекта, эта мера поможет защитить пассажирок. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.