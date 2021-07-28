Отдельные вагоны для пассажирок хотят ввести в метро и трамваях

В метро и трамваях могут появится вагоны только для женщин. С таким предложением выступил зампредседателя общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

Он считает, что это обезопасит пассажирок от домогательств. А еще отдельными местами смогут пользоваться женщины с маленькими детьми и беременные.

Инициативу прокомментировала председатель общественного общероссийского движения "За права женщин России", заслуженный адвокат РФ Людмила Айвар. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.