Росстандарт утвердил ГОСТ для номеров электросамокатов и СИМ

Росстандарт утвердил ГОСТ для номерных знаков на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности. По новому стандарту, в верхней части знака размещаются три буквы, в нижней – две цифры и код региона. Номера нужно крепить и спереди, и сзади.

Идея обновить требования к знакам появилась в 2025 году. Использование номеров остается необязательным, однако новый стандарт создает правовую и нормативную базу для возможной регистрации средств индивидуальной мобильности в будущем.

