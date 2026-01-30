В России предложили не штрафовать водителей за нарушение разметки во время снегопада

Снегопады могут внести поправки в российское законодательство. В Национальном автомобильном союзе просят не штрафовать водителей за нарушение разметки в такие сложные погодные условия. Предложение направили руководству МВД.

Дело в том, что во время снегопадов саму разметку или дорожные знаки бывает не видно, но приборы фотовидеофиксации это не учитывают и автоматические выписывают штрафы. Суммы доходят до 4,5 тысячи рублей, а оспорить их очень сложно.

