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29 сентября, 09:15

Транспорт

Ряд улиц в центре Москвы временно перекроют 30 сентября

Ряд улиц в центре Москвы временно перекроют 30 сентября

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Несколько улиц в центре города временно перекроют 30 сентября. Это касается участка Ильинки от Новой площади до дома 5 по Красной площади, а также проезда до Варварки в том же районе.

Движение транспорта закроют в 14:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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