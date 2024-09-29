29 сентября, 09:15Транспорт
Ряд улиц в центре Москвы временно перекроют 30 сентября
Несколько улиц в центре города временно перекроют 30 сентября. Это касается участка Ильинки от Новой площади до дома 5 по Красной площади, а также проезда до Варварки в том же районе.
Движение транспорта закроют в 14:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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