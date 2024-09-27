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27 сентября, 08:30

Транспорт

"Мой район. Новости": в Таганском районе Москвы изменились маршруты трамваев

"Мой район. Новости": в Таганском районе Москвы изменились маршруты трамваев

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В Таганском районе изменились маршруты трамваев. Так, на маршруте № 38 можно проехать через станции "Пролетарская", "Площадь Ильича" и "Авиамоторная" до Дома культуры "Компрессор". Маршрут № 46 следует от Метрогородка через метро "Семеновская", "Лефортово" и Большую Калитниковскую улицу до Новоконной площади. Трамваи № 4, 32 и 43 едут по привычному для москвичей пути. Изменения связаны с открытием исторической линии на улице Сергия Радонежского.

Трамвайному маршруту на улице Сергия Радонежского вернули его исторический № 2. Он связал 3-ю Владимирскую улицу и Курский вокзал. Транспорт проходит по шоссе Энтузиастов и Костомаровскому мосту. Пассажиров возят современные низкопольные составы "Витязь–Москва" отечественного производства.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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