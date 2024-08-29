Цена поездки на речном электротранспорте Москвы изменится с 1 сентября

С 1 сентября поменяется стоимость поездки на речном электротранспорте Москвы. Самый выгодный способ оплатить проезд – по биометрии: 200 рублей – в будни и 350 – в праздники и выходные. Тариф для карты "Тройка" – 300 и 450 рублей соответственно.

Если рассчитаться банковской картой или через СБП, то в обычные дни билет на электросудно обойдется в 350 рублей, а в выходные и праздники – в 500. При этом владельцев абонементов "Единый" на месяц, три или весь год изменение тарифов не коснется: для них поездки уже включены в стоимость.

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