29 апреля, 07:30Транспорт
С 2 мая в Царицыне изменятся маршруты автобусов из-за строительства метро
С 2 мая в столичном районе Царицыно изменятся маршруты наземного транспорта в связи со строительством Бирюлевской линии метро.
Автобус м89 вместо Кавказского бульвара будет следовать по Кантемировской улице и Пролетарскому проспекту. Маршрут 844 пойдет по Луганской и Каспийской улицам вместо Кавказского бульвара. Автобус 850 будет курсировать по Пролетарскому проспекту, улицам Ереванская, Каспийская и Медиков.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.