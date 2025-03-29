Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 марта, 09:15

Транспорт

В Москве продолжается строительство новой "Достоевской" станции метро

В Москве продолжается строительство новой "Достоевской" станции метро

В Москве состоялась ночная репетиция парада ретротрамваев

Грузовики и автобусы застряли на русско-китайской границе в Приморье

Москвичам рассказали о правилах пользования электросамокатами

Собянин сообщил об итогах первых пяти лет работы Некрасовской линии метро

Новости регионов: снег с градом прошли во Владивостоке

В России 85% федеральных дорог доведут до нормативного состояния к 2030 году

"Автодор" предупредил, что открывать мотосезон в Москве пока рано

Новости Москвы: схема движения трамваев № 7 и 50 изменится 29 и 30 марта

Причиной катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в мае 2019 года стали действия капитана

В Москве продолжается строительство станции "Достоевская", которая соединит Кольцевую и Люблинско-Дмитровскую линии метро. Работы идут на глубине около 40 метров. Строители используют горный метод, так как станция находится в историческом центре города.

Поезда Кольцевой линии будут проходить по обходным тоннелям, которые уже прорубают специалисты. Открытие "Достоевской" обеспечит удобную пересадку и улучшит транспортное сообщение в районе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметровидеоЕгор БедуляАнастасия БородинаСветлана Доброхотова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика