В Москве продолжается строительство новой "Достоевской" станции метро

В Москве продолжается строительство станции "Достоевская", которая соединит Кольцевую и Люблинско-Дмитровскую линии метро. Работы идут на глубине около 40 метров. Строители используют горный метод, так как станция находится в историческом центре города.

Поезда Кольцевой линии будут проходить по обходным тоннелям, которые уже прорубают специалисты. Открытие "Достоевской" обеспечит удобную пересадку и улучшит транспортное сообщение в районе.

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