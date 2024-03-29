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29 марта, 11:30

Транспорт

Рейс из Хургады в Москву задержали более чем на 12 часов

Рейс из Хургады в Москву задержали более чем на 12 часов

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В аэропорту Хургады более 12 часов задерживается рейс в Москву. 28 марта около 130 пассажиров посадили в салон, но после этого стало известно, что у самолета есть техническая неисправность. Ее попытались устранить, не разгружая самолет, но ничего не получилось.

В итоге люди вернулись в нейтральную зону аэропорта. Там им не предоставили ни бесплатной воды, ни еды, ни размещения, которые положены при длительных задержках.

По последним данным, пассажиров все-таки посадили в самолет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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