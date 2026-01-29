Новости Москвы: четыре новые парковки со шлагбаумом открыли с начала года

С начала года в столице открыли четыре новые парковки со шлагбаумом. Они расположены на улице Островитянова, Нагатинской набережной и шоссе Энтузиастов. Кроме того, после переобустройства заработала парковка со шлагбаумом на Триумфальной площади.

В Москве продолжают обновлять инженерные коммуникации. В текущем году реконструкции подлежат более 90 километров водопроводных и канализационных сетей. Как сообщил заместитель мэра Петр Бирюков, участки, нуждающиеся в обновлении, будут определять с помощью робототехнического комплекса.

