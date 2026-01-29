В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 29 января

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ярославском и Ленинградском шоссе в сторону центра, на внешней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал, на внутренней стороне МКАД в районе 39-го километра, а также на внешней стороне на 8-м километре. Об этом рассказал главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность на дорогах составляет 5 баллов. Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на шоссе Энтузиастов, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.