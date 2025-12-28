Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 декабря, 09:30

Транспорт

На Калининской линии метро приостановят движение поездов с 9 по 11 января

На Калининской линии метро приостановят движение поездов с 9 по 11 января

Со 2 января повысится стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в часы пик

Филевскую линию столичного метро продлят и построят две новые станции

Метро и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь

15 беспилотных трамваев начнут курсировать в Москве в конце следующего года

"Новости дня": городской вокзал Петровско-Разумовская открылся на МЦД-1

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 декабря

Вокзал Петровско-Разумовская открылся на МЦД-1

На МЦД-1 открылся Московский городской вокзал Петровско-Разумовская

Еще два пригородных маршрута запустили в Москве

На Калининской линии московского метро с 9 по 11 января приостановят движение поездов. Ограничения коснутся участка между станциями "Новокосино" и "Новогиреево", где проведут замену перекрестного стрелочного съезда и другие ремонтные работы.

На этот период для пассажиров организуют бесплатные автобусы, а также можно будет воспользоваться маршрутом через линию четвертого диаметра МЦД D4. На станциях будут дежурить сотрудники Центра организации мобильности пассажиров, которые помогут построить удобный альтернативный путь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметрогородвидеоДмитрий Козачинский

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика