На Калининской линии метро приостановят движение поездов с 9 по 11 января

На Калининской линии московского метро с 9 по 11 января приостановят движение поездов. Ограничения коснутся участка между станциями "Новокосино" и "Новогиреево", где проведут замену перекрестного стрелочного съезда и другие ремонтные работы.

На этот период для пассажиров организуют бесплатные автобусы, а также можно будет воспользоваться маршрутом через линию четвертого диаметра МЦД D4. На станциях будут дежурить сотрудники Центра организации мобильности пассажиров, которые помогут построить удобный альтернативный путь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.