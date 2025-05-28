Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

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Новости

Новости

28 мая, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 28 мая

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 28 мая

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Наиболее плотное движение наблюдается на Волоколамском, Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК от Рижской до Савеловской эстакады, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на внутренней стороне ТТК в районе улицы Беговой, на МКАД в районе Варшавского шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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