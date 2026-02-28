Российские авиакомпании отменили 29 рейсов из-за эскалации на Ближнем Востоке

Российские авиакомпании отменили 29 рейсов из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, около 80% из них — по направлениям в ОАЭ и обратно, сообщили в Росавиации.

Полеты временно запрещены над Израилем, Ираном, Бахрейном, Ираком, Катаром и Кувейтом. Пассажиры сталкиваются с задержками и изменением маршрутов.

Очевидцы сообщают о взрывах в Дубае, в том числе рядом с отелем Atlantis на Палм-Джумейра, где был дым и пожар. Несмотря на инциденты, по словам находящихся на месте, обстановка в городе остается относительно спокойной.

