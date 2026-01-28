Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах вечером 28 января

Городские камеры показали, какая дорожная ситуация сложилась в Москве вечером 28 января. На подъезде к МКАД со стороны шоссе Энтузиастов в сторону области образовались серьезные заторы.

Одновременно тяжелая ситуация сложилась на ТТК в обе стороны в районе Новой Башиловки. На 65-м километре МКАД движение в обе стороны оценивается в максимальные 10 баллов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.