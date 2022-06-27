Мужчина исполнил опасный трюк во время движения машины

Мужчина на ходу вылез из своего кабриолета, который двигался по петербургской КАД, и изобразил самолет. Таким образом он хотел впечатлить девушек в соседней машине.

Под бурные возгласы трюк сняли на видео и выложили в Сеть. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

