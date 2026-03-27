Многие столичные мотоциклисты уже выехали на дороги

Многие столичные мотоциклисты уже открыли сезон. Однако "Автодор" напоминает, что выезжать на дороги при температуре ниже плюс 8 градусов не рекомендуется. На холодном асфальте сцепление с дорогой хуже, и это повышает риск ДТП.

Перед началом сезона байкерам также необходимо проверить техническое состояние своего мотоцикла – шины, тормоза, уровень масла и другие необходимые параметры. Важно не забывать об экипировке – в случае аварии она может спасти жизнь.

