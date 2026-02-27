Беспилотный поезд пройдет 3 этапа тестирования в московском метро

Три этапа тестирования предстоит пройти первому беспилотному поезду в московском метро. Сейчас проверку проходит система машинного зрения – сложный комплекс датчиков, который видит пространство вокруг на 200 метров вперед.

Лидар сканирует тоннель лазерным лучом, датчики внутри постоянно вращаются, поэтому поезд видит на 360 градусов и сам строит трехмерную карту маршрута. На первом этапе также проверяют разгон, тормоза, взаимодействие с диспетчерским центром и передачу данных в реальном времени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.