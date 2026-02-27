Форма поиска по сайту

Новости

27 февраля, 22:30

Транспорт

Беспилотный поезд пройдет 3 этапа тестирования в московском метро

"Новости дня": 10 станций Ярославского и Павелецкого направлений МЖД обновят за 2 года

Движение частично восстановлено на внутренней стороне ЦКАД после заноса фуры

Собянин: 10 станций Ярославского и Павелецкого направлений МЖД модернизируют

Новую "Тройку" с героями мультфильма "Вовка в Тридевятом царстве" выпустили в Москве

Современные автобусы большого класса ЛиАЗ представили в Москве

Беспилотный поезд начнет перевозить пассажиров в метро Москвы в 2027 году

Первый беспилотный поезд без пассажиров можно увидеть в столичном метро

"Новости дня": новые вафельные разметки появятся на дорогах Москвы

"Москва едет": безопасность в транспорте

Три этапа тестирования предстоит пройти первому беспилотному поезду в московском метро. Сейчас проверку проходит система машинного зрения – сложный комплекс датчиков, который видит пространство вокруг на 200 метров вперед.

Лидар сканирует тоннель лазерным лучом, датчики внутри постоянно вращаются, поэтому поезд видит на 360 градусов и сам строит трехмерную карту маршрута. На первом этапе также проверяют разгон, тормоза, взаимодействие с диспетчерским центром и передачу данных в реальном времени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортметрогородвидеоАнастасия ТарееваЕкатерина Ефимцева

