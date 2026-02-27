Движение частично восстановлено на внутренней стороне ЦКАД после заноса фуры

Движение частично восстановлено на внутренней стороне ЦКАД в районе станции Радищево Ленинградского направления Октябрьской железной дороги. Там занесло и развернуло фуру. В результате машина заняла все полосы, из-за чего другие автомобилисты не могли проехать.

Прибывшие службы с помощью тягача убирают болшегруз с дороги. В настоящее время для проезда доступна 1 полоса.

