Автовокзал Красногвардейский начал выполнять рейсы станций Орехово и Варшавская

Новый автовокзал Красногвардейский взял на себя рейсы автостанций Орехово и Варшавская, которые теперь не работают. После завершения реставрации на юге Москвы сформировался крупный межрегиональный хаб.

Пропускная способность автовокзала выросла на 70%. Отсюда отправляются около 80 рейсов. В 2024 году планируют запустить маршруты в Грузию, Армению и Киргизию.

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