27 февраля, 07:30Транспорт
Автовокзал Красногвардейский начал выполнять рейсы станций Орехово и Варшавская
Новый автовокзал Красногвардейский взял на себя рейсы автостанций Орехово и Варшавская, которые теперь не работают. После завершения реставрации на юге Москвы сформировался крупный межрегиональный хаб.
Пропускная способность автовокзала выросла на 70%. Отсюда отправляются около 80 рейсов. В 2024 году планируют запустить маршруты в Грузию, Армению и Киргизию.
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