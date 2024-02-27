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27 февраля, 07:30

Транспорт

Автовокзал Красногвардейский начал выполнять рейсы станций Орехово и Варшавская

Автовокзал Красногвардейский начал выполнять рейсы станций Орехово и Варшавская

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Новый автовокзал Красногвардейский взял на себя рейсы автостанций Орехово и Варшавская, которые теперь не работают. После завершения реставрации на юге Москвы сформировался крупный межрегиональный хаб.

Пропускная способность автовокзала выросла на 70%. Отсюда отправляются около 80 рейсов. В 2024 году планируют запустить маршруты в Грузию, Армению и Киргизию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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