Эксперт рассказал об увеличении цен на поездки в такси из-за введения цифрового ID

В Москве заработает система аналитики работы такси, в рамках которой таксисты будут получать цифровые идентификационные номера. ​Ведущий эксперт института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Борисов рассказал, что в связи с этим возрастет стоимость поездки.

"Вот то, что хотят сделать, это, как правило, усложняет. Вроде сервис должен стать лучше от того, что водителю с одной стороны должно быть комфортно, с другой стороны и они будут меньше уставать на работе, что напрямую влияет на тот же риск возникновения ДТП", – сказал Борисов.

Однако, он подчеркнул, с другой стороны, это неизбежно влечет к росту стоимости тарифа. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.