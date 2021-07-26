Самолет "Белавиа", летевший в Анталью из Минска, будет садиться в Домодедово

Фото: flightradar24.com

Рейс авиакомпании "Белавиа" Минск – Анталья, подавший сигнал тревоги в небе над Белгородской областью, приземлится в столичном аэропорту Домодедово для более оперативного решения технических проблем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиакругах.

"Борт летит в Домодедово для более оперативного решения технических проблем", – заявил источник.

По предварительным данным экстренных служб, на самолете сработал датчик давления.

"Предварительно, сработал датчик давления", – сказал представитель служб.

Он уточнил, что на борту лайнера находятся 207 человек, включая семь членов экипажа.

Утром в понедельник, 26 июля, пассажирский самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс из Минска в Анталью, подал сигнал тревоги в небе над Белгородской областью. Сообщалось, что лайнер снизился и изменил курс.