Аэропорт Домодедово после посадки самолета "Белавиа" работает штатно

12:34
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы в штатном режиме после посадки самолета авиакомпании "Белавиа". Информация об этом появилась в телеграм-канале аэропорта.
В публикации уточняется, что рейс авиакомпании "Белавиа", следовавший по маршруту Минск – Анталья, в 11:46 благополучно приземлился в аэропорту Домодедово. К настоящему моменту воздушное судно освободило взлетную полосу и находится на месте стоянки.
"Пассажиры будут доставлены в терминал. Аэропорт обслуживает рейсы в штатном режиме", – говорится в сообщении.
Представитель экстренных служб в беседе с РИА Новости пояснил, что пассажирский Boeing 737 запросил посадку после срабатывания датчика давления.
В посольстве Белоруссии в Москве, в свою очередь, сообщили, что пока не получали запросов об оказании помощи в связи с инцидентом.
"Пока никаких запросов об оказании помощи не поступало, тем не менее дипмиссия готова незамедлительно оказывать ее в пределах своей компетенции", – подчеркнули в иностранном представительстве.
Утром в понедельник, 26 июля, пассажирский самолет белоруской авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс из Минска в Анталью, подал сигнал тревоги в небе над Белгородской областью. Сообщалось, что лайнер снизился и изменил курс.
Сперва сообщалось, что борт планирует сесть в Воронеже, а затем он изменил курс на Москву. Речь идет о рейсе "Белавиа" BRU9215. Он вылетел из Минска в 09:35.
Подавший сигнал тревоги самолет Минск – Анталья совершил посадку в Домодедово
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