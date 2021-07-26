Аэропорт Домодедово после посадки самолета "Белавиа" работает штатно

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы в штатном режиме после посадки самолета авиакомпании "Белавиа". Информация об этом появилась в телеграм-канале аэропорта.

В публикации уточняется, что рейс авиакомпании "Белавиа", следовавший по маршруту Минск – Анталья, в 11:46 благополучно приземлился в аэропорту Домодедово. К настоящему моменту воздушное судно освободило взлетную полосу и находится на месте стоянки.

"Пассажиры будут доставлены в терминал. Аэропорт обслуживает рейсы в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Представитель экстренных служб в беседе с РИА Новости пояснил, что пассажирский Boeing 737 запросил посадку после срабатывания датчика давления.

В посольстве Белоруссии в Москве, в свою очередь, сообщили, что пока не получали запросов об оказании помощи в связи с инцидентом.

"Пока никаких запросов об оказании помощи не поступало, тем не менее дипмиссия готова незамедлительно оказывать ее в пределах своей компетенции", – подчеркнули в иностранном представительстве.

Утром в понедельник, 26 июля, пассажирский самолет белоруской авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс из Минска в Анталью, подал сигнал тревоги в небе над Белгородской областью. Сообщалось, что лайнер снизился и изменил курс.

Сперва сообщалось, что борт планирует сесть в Воронеже, а затем он изменил курс на Москву. Речь идет о рейсе "Белавиа" BRU9215. Он вылетел из Минска в 09:35.

