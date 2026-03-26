В тоннеле под Каширским шоссе изменят схему движения. Оно станет двусторонним. Как пояснили в Дептрансе Москвы, на данный момент тоннель работает только в одном направлении, и его ресурс используется не полностью.

После переразметки появится новый удобный маршрут. По проекту ЦОДД добавится встречная полоса из области в область. При этом существующие полосы из центра в центр сохранятся.

Также оборудуют удобный въезд в тоннель с дублера Каширского шоссе и прилегающей территории. Увеличат радиус поворота при выезде. Водителям не придется ехать через загруженный перекресток с Ясеневой улицы.

