Москву назвали передовым городом по развитию транспорта

Москва признана передовым городом в развитии общественного транспорта, метрополитена и транспортной инфраструктуры не только в России, но и в мире. Об этом заявил исполнительный директор ассоциации "Цифровая эра транспорта" Дмитрий Ольховиков.

Регионы перенимают опыт столицы, именно на таких технологиях сегодня развивается страна. Многие страны мира хотели внедрить подобную систему, но так и не запустили. Специалист технической и информационной безопасности Сергей Трухачев отметил надежность хранения биометрических данных.

