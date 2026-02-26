Форма поиска по сайту

26 февраля, 15:15

Транспорт

Москву назвали передовым городом по развитию транспорта

Москву назвали передовым городом по развитию транспорта

Собянин: завершена проходка двух тоннелей на Рублево-Архангельской линии метро

Оплата по биометрии будет доступна на всем городском транспорте в Москве

Москвичи и туристы могут воспользоваться оплатой по биометрии на всех станциях метро

В Дептрансе Москвы рассказали, как работает система беспилотного поезда в метро

Количество электромобилей в Москве превысило 40 тысяч

Собянин: в 2026 году планируется завершить обновление Ленинградского вокзала

РЖД продлили скидку для детей от 10 до 17 лет

Россияне застряли в Таиланде из-за технических проблем авиакомпании

Оплата по биометрии появится во всем городском транспорте Москвы в 2026 году

Москва признана передовым городом в развитии общественного транспорта, метрополитена и транспортной инфраструктуры не только в России, но и в мире. Об этом заявил исполнительный директор ассоциации "Цифровая эра транспорта" Дмитрий Ольховиков.

Регионы перенимают опыт столицы, именно на таких технологиях сегодня развивается страна. Многие страны мира хотели внедрить подобную систему, но так и не запустили. Специалист технической и информационной безопасности Сергей Трухачев отметил надежность хранения биометрических данных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Роман КарловНаталия ШкодаАнастасия Тареева

