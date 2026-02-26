Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля, 11:45

Транспорт

РЖД продлили скидку для детей от 10 до 17 лет

РЖД продлили скидку для детей от 10 до 17 лет

Россияне застряли в Таиланде из-за технических проблем авиакомпании

Оплата по биометрии появится во всем городском транспорте Москвы в 2026 году

Собянин: открыт прямой выезд на трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 26 февраля

За грязные номера на машине россияне могут лишиться водительских прав

Россиянам рассказали, что делать с сомнительными уведомлениями о штрафах от ГИБДД

РЖД продлили скидку на детские купейные билеты до конца года

Эксперимент с искусственным интеллектом для управления движением пройдет в Тушине

"Новости дня": новые поезда "Москва-2026" появятся в столичном метро

Российские железные дороги (РЖД) продлили акцию "Путешествуй с детьми". Она дает скидку 15% на билеты в одноэтажном купе для детей от 10 до 17 лет. Неважно, куплен билет онлайн или в кассах, нужно только предъявить документ, который подтверждает возраст и гражданство ребенка.

Малыши до 5 лет по-прежнему путешествуют бесплатно без отдельного места. Для пассажиров от 5 до 10 лет действует детский тариф.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

Чем огромный госдолг США угрожает мировой экономике?

Ситуация достаточно напряженная, потому что госдолг опережает ВВП

При негативном сценарии экономика рискует двинуться в сторону глобальной рецессии

Читать
закрыть

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика