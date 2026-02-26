РЖД продлили скидку для детей от 10 до 17 лет

Российские железные дороги (РЖД) продлили акцию "Путешествуй с детьми". Она дает скидку 15% на билеты в одноэтажном купе для детей от 10 до 17 лет. Неважно, куплен билет онлайн или в кассах, нужно только предъявить документ, который подтверждает возраст и гражданство ребенка.

Малыши до 5 лет по-прежнему путешествуют бесплатно без отдельного места. Для пассажиров от 5 до 10 лет действует детский тариф.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.