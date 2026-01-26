Форма поиска по сайту

26 января, 11:15

Транспорт

Тестовая поездка "Иволги" на 300 километров прошла успешно

Сильный снегопад начнется в Москве 26 января

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 26 января

Движение ограничат на улицах Верхней и Нижней на севере Москвы с 26 января

В России предложили ввести пошлину за пересдачу экзамена на права

Услуга по отогреву автомобилей на морозе стала популярной в Москве

"Новости дня": эскалатор на станции "Пушкинская" закрылся на ремонт

"Новости дня": поезд "Иволга" совершил тестовый рейс из Москвы в Калугу

Огромную карту "Тройка" заметили в столичном метро

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 25 января

Электропоезд "Иволга" совершил первую тестовую поездку без пассажиров от Москвы до Калуги. Он преодолел более 300 километров, поддерживая скорость до 120 километров в час, а на одном из участков разогнался до 160 километров в час.

Специалисты во время рейса фиксировали время между станциями, работу оборудования и прохождение поезда через мосты и тоннели. Испытания прошли успешно. Они являются частью программы продления Московских центральных диаметров в регионы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортвидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаАнастасия Тареева

