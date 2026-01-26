Тестовая поездка "Иволги" на 300 километров прошла успешно

Электропоезд "Иволга" совершил первую тестовую поездку без пассажиров от Москвы до Калуги. Он преодолел более 300 километров, поддерживая скорость до 120 километров в час, а на одном из участков разогнался до 160 километров в час.

Специалисты во время рейса фиксировали время между станциями, работу оборудования и прохождение поезда через мосты и тоннели. Испытания прошли успешно. Они являются частью программы продления Московских центральных диаметров в регионы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.