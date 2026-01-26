26 января, 11:15Транспорт
Тестовая поездка "Иволги" на 300 километров прошла успешно
Электропоезд "Иволга" совершил первую тестовую поездку без пассажиров от Москвы до Калуги. Он преодолел более 300 километров, поддерживая скорость до 120 километров в час, а на одном из участков разогнался до 160 километров в час.
Специалисты во время рейса фиксировали время между станциями, работу оборудования и прохождение поезда через мосты и тоннели. Испытания прошли успешно. Они являются частью программы продления Московских центральных диаметров в регионы.
