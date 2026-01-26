В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 26 января

Общая интенсивность на дорогах Москвы составляет 4 балла 26 января. Об этом рассказали в ЦОДД.

На данный момент наиболее плотное движение наблюдается на Ленинградском, Дмитровском и Ярославском шоссе в сторону центра. Днем возможны локальные затруднения на 2-ом Волоколамском путепроводе и в пределах Садового кольца.

В вечерний разъезд плотный трафик ожидается на радиальных трассах по направлению в область. Движение могут осложнить дорожные работы на шоссе Энтузиастов, погодные условия и аварии при выезде из города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.