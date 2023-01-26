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Транспорт

Современный автовокзал "Красногвардейский" появится около одноименной станции метро

Современный автовокзал "Красногвардейский" появится около одноименной станции метро

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Автостанцию "Красногвардейская" реконструируют в столице. Известно, что металлические конструкции трехэтажного здания готовы уже на 95%. Внутри сделают комфортные залы ожидания с навигацией, камеры хранения, кафе. Международные автобусы будут отправляться по южным и юго-восточным направлениям после окончания ремонта.

Территорию вокруг станции метро "Красногвардейской" ждут изменения. Там сделают парковку и высадят деревья. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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