Движение перекрыли по 8 набережным Москвы

Движение по 8 набережным Москвы, включая Москворецкую и Кремлевскую, перекрыто. Дептранс рекомендует водителям заранее строить маршруты. Интенсивность движения на дорогах столицы оценивается в 5 баллов.

Сейчас плотный трафик наблюдается на Волоколамском и Дмитровском шоссе по направлению в центр, на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Рижской эстакады, а также на внутренней стороне МКАД у Ярославского шоссе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.