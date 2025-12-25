В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 25 декабря

Наиболее плотный трафик в Москве наблюдается на Ленинградском, Дмитровском шоссе и шоссе Энтузиастов в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Волоколамского шоссе, сообщила специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются на Волоколамском шоссе в сторону центра, на ТТК в районе Тульской эстакады и в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний час пик возможны затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.