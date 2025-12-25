Форма поиска по сайту

25 декабря, 09:30

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 25 декабря

Сергей Собянин рассказал о планах строительства метро в Москве

Новую систему расчета экологического сбора на шины планируют ввести с 2026 года

В Москве подняли штрафы за безбилетный проезд в наземном транспорте

Два новых пригородных маршрута запустят в Москве

Эксперты назвали непристегнутого пассажира на заднем сиденье авто "смертельным снарядом"

Московским автолюбителям напомнили о неочевидных штрафах зимой

"Новости дня": РЖД начали тестировать посадку в поезд по биометрии

"Московский патруль": МГД увеличила штрафы за громкое прослушивание музыки в метро

ЦОДД предупредил водителей о локальных ограничениях в Москве

Наиболее плотный трафик в Москве наблюдается на Ленинградском, Дмитровском шоссе и шоссе Энтузиастов в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Волоколамского шоссе, сообщила специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются на Волоколамском шоссе в сторону центра, на ТТК в районе Тульской эстакады и в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний час пик возможны затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

